[COLUMN] A doctor’s note

Q: Sinu-sino ang mga maaaring mabigyan ng bakuna? A: Lahat ng tao na labindalawang (12) taon gulang at higit pa na nakatira o nagtatrabaho sa probinsiya ng Los Angeles ay maaaring makakuha ng bakuna laban sa COVID-19. Ang mga tao na ang edad ay labingwalong (18) taon at pababa ay puwedeng bigyan lamang ng bakuna ng Pfizer, ayon sa patnubay ng FDA.

Q: Maaari ko bang bisitahin ang aking pamilya, pati na ang mga matatanda kong kamag-anak, kapag ako ay nabakunahan an?

Q: Maaari ko bang kunin ang bakuna ng Pfizer para sa unang dosis (dose) at Moderna para sa pangalawang dosis, o ang kabaligtaran nito?

By Dr. Eloisa Gonzales, Los Angeles County Department of Public Health